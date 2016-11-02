Магаданская область, 2 ноября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Госслужащим Колымы региональным законом отменили ряд компенсаций и прав на оплату из бюджета некоторых услуг. В итоге из казны Магаданской области теперь не придётся тратить 18 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Магаданской областной думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономия

Читайте также: Все в бюджет: брянский губернатор будет продавать подарки

Чиновники Колымы теперь не будут получать доплату разницы между средним заработком и пособием по социальному страхованию, компенсации за использование личного транспорта в служебных целях, единовременные субсидии на приобретение жилья, компенсации 50% стоимости санаторно-курортного обслуживания один раз в два года. Кроме того, находящимся в отпусках по беременности и родам и уходу за ребенком не будут оплачивать из бюджета проезд и провоз багажа. Ограничения распространяются, в том числе на муниципальных служащих.

Лишение чиновников ряда госгарантий было аргументировано необходимостью оптимизации расходов бюджета Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье по сравнению с 2015 годом, у чиновников упали зарплаты, однако рост наметился в случае с работниками местного самоуправления. В другом дальневосточном регионе — Амурской области — урезание доходов отмечено по всем ветвям власти, однако традиционно больше всех получают на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера.