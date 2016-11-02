Москва, 2 ноября, 2016, 07:45 — ИА Регнум. В Сети опубликован первый официальный трейлер комедии Тимура Бекмамбетова «Ёлки-5», главные роли в которой вновь исполнили Иван Ургант и Сергей Светлаков. Ролик доступен для просмотра на канале киностудии Bazelevs в YouTube.

Цитата из к/ф «Ёлки 5». реж Тимур Бекмамбетов. 2016. Россия Пингвин

Картина состоит из пяти новелл, действие которых будет разворачиваться в разных городах, а также на нефтяной платформе в Баренцевом море. В съемках также приняли участие Гоша Куценко, Мария Шукшина, Анна Хилькевич и другие.

Премьера фильма намечена на 22 декабря. Первый фильм «Ёлки» вышел на экраны в 2010 году, последняя часть, «Ёлки 1914», в 2015 году.