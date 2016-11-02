Лондон, 2 ноября, 2016, 07:40 — ИА Регнум. Министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону не разрешили пользоваться велосипедом для поездок по Лондону: он может стать лёгкой добычей для террористов. На таком ограничении настаивает Скотланд-Ярд, пишет газета Daily Mail.

Reddit.com Борис Джонсон на велосипеде

«Джонсону запрещено ездить на велосипеде из-за опасений, что он может стать мишенью для террористов», — сообщает издание.

Уточняется, что министр недавно переехал из района Излингтон на востоке британской столицы в особняк, находящихся неподалёку от Букингемского дворца. Он — сторонник использования велосипеда как транспортного средства, способного разгрузить городские дороги: езда на велосипедах может избавить город от пробок.

«Но полиция сообщила ему, что на его новой высокой должности такой вид перемещения по городу слишком опасен», — пишет газета. Отмечается, что чиновнику придётся передвигаться по городу на служебном автомобиле.

Напомним, Джонсон возглавил британский МИД с 13 июля 2016 года в кабинете нового премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. До этого времени Джонсон был мэром Лондона — с мая 2008 по май 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября Джонсон заявил о необходимости рассмотреть возможность военного вмешательства Великобритании в сирийский конфликт — в составе коалиции с участием США. «Я думаю, что мы находимся достаточно далеко от реализации подобных мер, но это не значит, что дискуссии по этому поводу не ведутся», — сказал Джонсон.

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