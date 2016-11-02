Барнаул, 2 ноября, 2016, 07:38 — ИА Регнум. В поселке Октябрьский Кытмановского района построили новый животноводческий комплекс. Причем, коровник возвели с нуля в рекордные сроки. Подробности сообщают «Вести-Алтай».

Вести-Алтай В поселке Октябрьский построили новый животноводческий комплекс

В строительство нового объекта собственники хозяйства «Кытмановское» вложили 28 миллионов рублей. Причем, коровник построили на собственные деньги — без займов и кредитов. Для поселка Октябрьское это, безусловно, является важным событием: последний раз животноводческие постройки здесь возводили еще при Советском Союзе.

По словам генерального директора ООО «Кытмановское» Юрия Преснякова, помещение рассчитано на 200 коров. Здание укомплектовали современным оборудованием, установили молокопровод, транспортёр и танк-охладитель на 6 тысяч литров.

Коровник оснащен светодиодными фонарями: как показывает практика, они позволят на порядок снизить расходы на электроэнергию.

Заместитель начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырёв, присутствовавший на открытии животноводческого комплекса, подчеркнул, что любая экономика «должна строиться от производства».

«Не от торговли. Не от торговых центров, которых понастроили нынче в Барнауле неимоверное количество, а именно от таких объектов, где производятся материальные ценности, продукты питания», — заявил чиновник.

У кытмановских животноводов отныне начинается ответственный этап — зимне-стойловый период. Дальнейшее обновление производства будет зависеть от того, насколько удачно он будет пройден.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край занимает 3 место в стране по производству молока (более 1,4 млн. тонн ежегодно). За прошедшие месяцы 2016 года в фермерских хозяйствах и хозяйствах индивидуальных предпринимателей Алтайского края получили почти 53 тысячи тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы производства увеличились на 31%

Молочное животноводство возрождают и в других районах региона. В частности, в Алейском районе работает один из самых молодых аграриев региона — Никита Овчаренко.

Читайте также: Продолжил дело прадеда

Парню всего 21, а он руководит животноводческим комплексом на 240 голов. Рабочих рук не хватает, поэтому почти все приходится делать самому: директор, бухгалтер, водитель и скотник в одном лице.

В прошлом году Никита составил бизнес-план и получил грант 1,5 млн рублей на развитие хозяйства. Фермер закупил телят породы герифорд. И теперь ведет строительство помещений для скота в селе Большепанюшево.