Вашингтон, 2 ноября, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Критический недостаток в операционной системе Windows, позволяющий взять всю систему под контроль, был обнаружен после кибернападения, к которому причастны хакеры из России, сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на заявление компании.

Microsoft Windows

О серьезной уязвимости в последней версии ОС Windows 1 ноября сообщила корпорация Google. Ее разработчика Microsoft специалисты также поставили в известность, однако никаких рекомендаций или исправлений не указали.

Как отмечает агентство, 8 ноября в Microsoft намерены выпустить патч, который позволит защитить пользователей Windows от возможных атак. До выхода обновления все пользователи системы остались беззащитными перед «русскими хакерами».

В Microsoft также раскритиковали Google за разглашение сведений об уязвимости Windows. Разработчики ОС отметили, что решение Google сообщить о неполадках в системе до появления и тестирования патча, который призван их устранить, грозит клиентам повышенным риском.

По мнению Microsoft, некоторая часть атак была совершена группой хакеров Strontium, которые также пользуются псевдонимами Fancy Bears и APT 28. Злоумышленники рассылали адресные фишинговые письма. В компании не сообщают о дате совершения нападения и о тех, кто пострадал от действий хакеров.

Патч для устранения неполадки в системе уже выпустили компании Google и Adobe. Программа находится в свободном доступе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хакерская группа Fancy Bear опубликовала на своем сайте ряд документов Всемирного антидопингового агенства (WADA). Данные свидетельствуют о применении запрещенных препаратов спортсменами из многих стран, включая США, Францию, Германию, Канаду.