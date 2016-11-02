Москва, 2 ноября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Комментируя высказывание руководителя службы контрразведки Великобритании (MI5) Эндрю Паркера в газете The Guardian, в котором он назвал Россию угрозой для Великобритании, официальный представитель МИД Мария Захарова задала вопрос, не Москва ли, в таком случае, продвинула Бориса Джонсона на пост министра иностранных дел Великобритании. Комментарии дипломат опубликовала в своём Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

Захарова пояснила, что издание The Guardian, опубликовавшее заявление Паркера, обратилось к ней с просьбой прокомментировать слова главы MI5.

«Я ответила The Guardian, что к главе МI-5, заявившему об «использовании Москвой всего модельного ряда для продвижения своей внешней политики, угрожающей стабильности его страны» у меня есть уточняющийся вопрос: «Считает ли он назначение Бориса Джонсона на пост главы внешнеполитического ведомства Великобритании делом рук Кремля?» — написала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Паркер заявил, что Россия опасна для стабильности Великобритании. По его данным, Москва интенсивно задействует ряд государственных органов для продвижения своих геополитических интересов. И это происходит «всё более агрессивно»: речь идёт как о пропаганде, так и о кибератаках, шпионаже и диверсиях.

«Россия действует во всей Европе и Великобритании. Работа MI5 заключается в том, чтобы противостоять этому», — сказал Паркер.

В этот же день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев напомнил, что Вашингтон ставит «угрозы» со стороны России рядом с террористами и лихорадкой Эбола.