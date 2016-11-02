Пекин, 2 ноября, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Китайская железнодорожная корпорация CRRC Corporation Limited опубликовала заявление, согласно которому в настоящее время инженеры государственной корпорации ведут разработку уникальной системы безопасности, регулирующей движение по железным дорогам.

Tourisminchina.ru Шанхайская железная дорога

Корпорация не раскрыла деталей проекта, отметив, что «после внедрения новейшей технологии количество ЧП на железных дорогах Китая сократятся более чем на 50%», пишет «Сина синьвэнь».

В настоящее время сотрудники CRRC Corporation Limited устанавливают на железнодорожном полотне специальные датчики, данные из которых будут стекаться в компьютер, который займется регулированием движения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце октября 2016 г. крупнейшая китайская железнодорожная корпорация CRRC Corp. Ltd., сообщила журналистам о том, что специалисты корпорации уже приступили к разработке поезда на магнитной подушке, способного развивать скорость до 600 км/ч.