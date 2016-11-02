Рим, 2 ноября, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск отверг возможность того, что женщины когда-либо получат возможность рукоположения в священники Римско-католической церкви, сообщает The Guardian 2 ноября.

Kolokolrussia.ru Папа Римский Франциск

Отвечая на вопрос журналиста в Риме о возможности появления женщин в рядах католических священников в ближайшее десятилетие, Папа заявил, что «последнее слово» в этом вопросе уже было сказано «святым папой» Иоанном Павлом II, который исключил такую возможность в апостольском послании 1994 года.

На повторный вопрос — «неужели, никогда?» — Франциск ответил, что апостольское послание «говорит именно об этом».

Тем не менее, Папа сообщил, что «женщины способны делать много других вещей лучше, чем мужчины», а также напомнил об огромной роли и почитании церковью Марии, матери Иисуса Христа.