Мосул, Ирак, 2 ноября, 2016, 05:28 — ИА Регнум.

По информации военных, главарь «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади все еще находится в Мосуле, сообщает The Independent 2 ноября.

Иероним Босх. Война. (фрагмент триптиха) 1510

Как заявил журналистам Фуад Хусейн, руководитель администрации президента Иракского Курдистана Масуда Барзани, «халиф» террористической организации все еще находится в городе, осаждаемом войсками «антитеррористической коалиции» во главе с США. По словам чиновника, военные намерены уничтожить Багдади, так как его смерть «будет означать крах всей системы» ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Террористам придется выбирать нового халифа в середине боя, но ни один преемник не будет иметь авторитета Багдади, который удивил весь мир, создав халифат после захвата Мосула в июне 2014 года», — считает Хусейн.

Как сообщало ИА REGNUM, операция по освобождению Мосула, которая началась 17 октября, вчера перешла в решающую стадию — иракская армия вошла в городские кварталы, спецподразделениям армии удалось захватить здание телецентра «столицы ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), второго по размеру города Ирака, удерживаемого исламистами с 2014 года. Согласно планам премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади и президента США Барака Обамы, озвученным на Генассамблее ООН, операция по взятию города должна завершиться к концу года.