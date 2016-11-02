Якутск, 2 ноября, 2016, 05:41 — ИА Регнум. Цена на нефть и дальше будет колебаться в пределах 45−55 долларов за баррель, а курс доллара к концу 2016 года достигнет 75−80 рублей. Такой прогноз озвучил корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов, комментируя падение цены на нефть ниже отметки $50 за баррель.

Investors.com Нефтедобыча

Читайте также: Цена нефти снижается впервые с 30 сентября 2016 года

«Более существенному росту цены на нефть, которая колеблется на уровне 50 долларов за баррель, может способствовать только резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке и холодная зима в странах Запада, при этом следует учесть, что количество потребления бензина зимой объективно снижается», — пояснил эксперт.

По его мнению, надеяться на то, что нефтедобывающие страны договорятся о снижении объёмов добычи не стоит, так как они на деле стараются наоборот нарастить их. «На самом деле нефтедобывающие страны и крупнейшие компании стремятся максимально выработать разрабатываемые месторождения, опасаясь того, что альтернативные возобновляемые источники энергии постепенно вытеснят традиционные», — утверждает Юрий Данилов.

Он подчёркивает, что пока российская экономика зависима от цены на нефть, страна будет связана в своём развитии и вынуждена постоянно оглядываться на этот столь неопределённый фактор. При этом структурная перестройка экономики России идёт с большим трудом и очень медленно — из-за экономических санкций и отсутствия инвестиций, констатировал эксперт.

Читайте также: «Экономику Еврозоны захлестнет вторая волна глобального кризиса»

Юрий Данилов также обратил внимание на то, что экономика России несмотря на кажущуюся устойчивость в настоящее время находится в крайне нестабильном положении. «Курс рубля к доллару в настоящее время не соответствует реальной ситуации, просто в российской экономике не хватает денежной массы. На мой взгляд справедливая цена доллара 75−80 рублей и, вероятнее всего, в конце года, курс рубля опустится до этих значений», — прогнозирует кандидат экономических наук.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 1,5% — до $48,52 за баррель. Такое изменение было вызвано тем, что основные нефтедобывающие страны не смогли достичь договоренности о заморозке и сокращении объемов добычи.