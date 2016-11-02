Пекин, 2 ноября, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин провел переговоры с лидером тайваньской партии Гоминьдан Хун Сюйчжу, в ходе которых председатель КНР отметил, что «враждебность между двумя берегами Тайваньского пролива должна быть ликвидирована».

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В ходе переговоров с тайваньским политиком Си Цзиньпин подчеркнул, что Тайвань и КНР должны прийти к мирному соглашению путем переговоров на основе принципа «Единого Китая», пишет «Синьхуа».

«КПК и Гоминьдан, материковый Китай и Тайвань до сих пор имеют сложные политические разногласия, которые должны быть решены на поэтапной основе. Мы должны быть решительными и искренними — только в таком случае нам удастся преодолеть ту пропасть, возникшую между КНР и Тайванем», — отметил председатель КНР.

Си Цзиньпин заявил, что Пекин всегда выступает за мирные переговоры и желает положить конец враждебности между двумя берегами Тайваньского пролива.

Председатель партии Гоминьдан Хун Сюйчжу поблагодарила Си Цзиньпина за оказанную возможность обсудить пути развития китайско-тайваньских отношений лично, а также призвала все стороны в ходе принятия внешнеполитических решений соблюдать «Консенсус 1992 г.».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, председатель партии Гоминьдан Хун Сюйчжу прибыла в Нанкин с официальным визитом вечером 30 октября. В первый день поездки тайваньский политик посетила мавзолей Сунь Ятсена — основателя партии Гоминьдан.