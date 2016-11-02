Чжухай, Китай, 2 ноября, 2016, 04:53 — ИА Регнум. Пока внимание прессы и посетителей международного авиасалона в Чжухае было приковано к презентации новейшего китайского истребителя J-20, создатели другой новинки китайского авиапрома, но уже гражданской направленности, заявили о скором серийном запуске ближнемагистрального авиалайнера С919.

Yle.fi Авиалайнер С919

Долгожданный отечественный лайнер впервые был представлен в ноябре 2015 г. Первый тестовый полет самолета состоится в конце 2016 г. Узкофюзеляжный лайнер, рассчитанный на 168 пассажиров, привлек внимание многих посетителей Airshow China-2016, в том числе иностранных. Как заявляют китайские специалисты, С919 составит конкуренцию лайнерам от Boeing и Airbus.

Начало производства отечественного самолета рассматривается многими гражданами КНР, как невероятный успех и дальнейший стимул для развития китайской промышленности, пишет «Жэньминь жибао».

«Выход С919 на рынок будет стимулировать рост смежных областей обрабатывающей промышленности, включая производство авиационных деталей и сложной электроники», — заявил профессор Университета гражданской авиации Ли Сяоцзинь.

Первыми авиалиниями, в чьем воздушном парке появится новинка, станет China Eastern Airlines Corp — одна из трех крупнейших государственных авиакомпаний Китая. С соответствующим заявлением выступило руководство корпорации COMAC.

China Eastern Airlines приобретет пять авиалайнеров, в случае, если авиакомпания будет полностью удовлетворена отечественным самолетом, то в дальнейшем будет закуплено еще 10−20 единиц.

По состоянию на текущий момент корпорация COMAC уже получила 570 заказов на С919 от 23 клиентов, в том числе крупнейших Air China и China Southern.

Как отмечают американские аналитики, в краткосрочной перспективе С919 не вызовет серьезных изменений на рынке. Ожидается, что китайский лайнер займет свою узкую нишу и не станет серьезным конкурентом для Boeing 737 или Airbus A320.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, C919 — узкофюзеляжный самолёт, рассчитанный на 156—168 посадочных мест. Разработан в Commercial Aircraft Corporation of China (Comac). Является крупнейшим авиалайнером, спроектированным и построенным в КНР, после экспериментального Shanghai Y-10.