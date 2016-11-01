Мадрид, 2 ноября, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» уступил мадридскому «Атлетико» в четвёртом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Fc-rostov.ru «Ростов» — «Атлетико»

В составе «Атлетико» отличился нападающий Антуан Гризманн, поразивший ворота «Ростова» дважны: на 28-й и 93-й минуте. Единственный гол в составе гостей забил Сердар Азмун.

По итогам встречи мадридский клуб имеет на своём счету 12 очков и сыграет в весенней стадии турнира. «Ростов» с единственным очком занял последнее место в группе D и не выходит в плей-офф Лиги чемпионов. Между тем, российский клуб продолжает борьбу за выход в Лигу Европы.