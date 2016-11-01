Вашингтон, 2 ноября, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Вашингтон примет ответные меры на якобы совершённые российскими хакерами кибератаки на серверы политических организаций США в сроки, которые будут определены главой государства. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в интервью Wired.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Керри

«Решение об ответе было принято давно. Эта мера последует в установленные президентом сроки и, возможно, не будет видна для вас. Так что никто просто так не сидит под атаками хакеров, не предпринимая никаких шагов по борьбе с ними», — сказал Джон Керри.

Он также отметил, что международные кибератаки — это «опасная вещь», этим занимаются как правительства отдельных стран, так и одиночки. В данном вопросе необходимо соблюдать большую осторожность, помня об ответственности, заявил госсекретарь США.

Напомним, накануне телеканал CNBC со ссылкой на источник в ФБР сообщил, что глава ведомства Джеймс Коми «в приватном порядке» высказывался против упоминания России в связи с хакерскими атаками до президентских выборов в США. Кроме этого, Джеймс Коми настаивал, чтобы обвинения в адрес Москвы, в случае если они прозвучат, не делались от лица ФБР.

Ранее глава Госдепартамента Джон Керри заявлял, что Вашингтон ответит на хакерские атаки на американские учреждения. В свою очередь, глава подкомитета Сената по кибербезопасности, республиканец Кори Гарднер выступил с намерением внести законопроект о новых санкциях в отношении России в связи с хакерскими атаками.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил обвинения в причастности России к взломам серверов Демократической партии США как попытку использовать российскую тему в президентской кампании США.