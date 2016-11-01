Самарская область, 11 марта, 2004, 17:03 — ИА Регнум. Сегодня, накануне всемирного Дня защиты прав потребителей, в самарском Доме журналиста прошла пресс-конференция самарской некоммерческой общественной организации "Поволжское объединение в защиту прав потребителей" (ПОЗПП).

По данным статистики, которая ведется в организации, наибольшее количество обращений граждан связано с некачественными товарами разного назначения - сапоги, куртки, дубленки. Примерно 9% (по статистике прошлого года) составляют обращения по вопросам долевого строительства, 8% - по туристическим услугам и 5% - по сфере ЖКХ. Причем в последнем случает чаще всего встречаются претензии к протекающим кровлям, температуре в квартирах и состоянию подъездов.

Есть также случаи обращений по поводу некачественных туристических услуг (питание, досуг), медицинских услуг (пластические операции, операции на глазах, протезирование зубов, лазерная хирургия). Но большинство людей всё-таки приходят за юридической консультацией. За прошлый год в ПОЗПП рассмотрели 24 дела, - сообщает www.SAMARA.ru.