Сан-Франциско, США, 2 ноября, 2016, 00:52 — ИА Регнум. Компания Microsoft обвинила Google в подрыве безопасности пользователей Windows — согласно заявлению компании, раскрытие конкурентом информации о критической уязвимости операционной системы до устранения неполадки «повысило риски» клиентов, которые могут быть атакованы «русскими хакерами». Новость об этом сообщает Reuters 2 ноября.

Keng Susumpow Офис Google

«Решение компании Google раскрыть уязвимость до появления и тестирования патча [который должен ее устранить — прим. ИА REGNUM ] разочаровывает и ставит клиентов в группу повышенного риска», — говорится в заявлении компании.

По информации Microsoft, критическая уязвимость последней версии операционной системы, о которой 1 ноября заявила компания Google, уже была использована «русскими хакерами» из группировки «Стронциум», более известной как Fancy Bear, ранее «своровавших» документы WADA, доказывающие факт употребления допинга ведущими спортсменами из США, ЮАР, Японии, Венесуэлы, Бразилии, Канады, Швеции, Новой Зеландии, Колумбии, Франции и Германии.

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Компания Microsoft сообщает, что устранить неполадки системы удастся к 8 ноября, на которое назначен выпуск специального патча и обновления Windows, до этого момента все пользователи операционной системы оказались беззащитны перед «русскими хакерами».

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Впрочем, у рядовых пользователей, а также международных корпораций и государственных чиновников США, еще есть шанс избежать нападений — Google и Adobe уже выпустили собственный патч для «починки» операционной системы, программа находится в свободном доступе.