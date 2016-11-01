Екатеринбург, 2 ноября, 2016, 00:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге официально объявлена эпидемия ВИЧ в связи с интенсивным распространением инфекции в регионе. Об это сообщает Ura.ru со ссылкой на первого замначальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяну Савинову.

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По его словам, Свердловская область находится на первом месте в России по проценту заболевших среди населения, в самом Екатеринбурге ВИЧ-инфицирован каждый 50-й житель. «У нас показатель заражённости — 1826 человек на 100 тысяч, это 1,8% населения города», — сообщила Савинова.

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Она уточнила, что всего в Екатеринбурге на данный момент зарегистрировано 26 693 случая ВИЧ-инфекции, однако это лишь те случаи, которые официально известны — реальная заболеваемость выше.

Сообщается, что ретровирусную терапию в Екатеринбурге сегодня получают 92% нуждающихся в ней пациентов. По словам Савиновой, этого недостаточно — эпидемия продолжает наступать. «Если в ближайшие пять лет не предпринять мер — ситуация может оказаться крайне плачевной», — подчеркнула замглавы городского управления здравоохранения.

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