Манчестер, Великобритания, 2 ноября, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси на 21-й минуте игры открыл счёт в выездном футбольном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», сообщает «Чемпионат».

Rafael Amado Deras Лионель Мессии

Этот 54-й гол, забитый Лионелем Месси в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сделал аргентинского футболиста единоличным лидером по этому показателю. Теперь Месси опередил бывшего игрока «Реала» Рауля, с его 53 голами. Кроме того, Месси стал вторым после Роберто Карлоса футболистом не из Европы, зачисленным в стартовый состав на 100 матчей Лиги чемпионов.

Всего в матчах Лиги чемпионов аргентинский форвард забил 89 голов, уступая по этому показателю лишь португальцу Криштиану Роналду, на счету которого 95 забитых мячей.