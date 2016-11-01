Белград, 1 ноября, 2016, 23:49 — ИА Регнум. Новым директором Военно-разведывательного агентства Сербии назначен полковник Зоран Стойкович, ранее занимавший должность замначальника военной разведки. Как сообщает пресс-служба Минобороны Сербии, прежний руководитель ведомства, генерал Славолюб Дабич, отправлен в отставку в связи с выходом на пенсию после более чем 40 лет службы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pikabu.ru Сербские гвардейцы на Параде Победы в Москве. 9 Мая 2015 года

По информации сербских СМИ, Зоран Стойкович родился в 1969 году в Словении. Обучался в Военной академии и Школе национальной обороны (кафедра военной разведки), проходил повышение квалификации в Национальном университете обороны США. В Военно-разведывательном агентстве Сербии в разное время возглавлял отделы по взаимодействию с иностранными службами и по мониторингу и анализу террористической деятельности.

Стойкович владеет русским языком, ранее он занимал должность военного атташе Сербии в России, а также по совместительству был аккредитован в качестве атташе в Белоруссии и Казахстане.

Согласно официальной информации, в задачи Военно-разведывательного агентства Сербии входит поддержка государственного и военного руководства страны развединформацией о внешних рисках и угрозах для безопасности республики, разведывательная поддержка армии при реализации задач и миссий, представление и защита интересов Минобороны и Армии Сербии за рубежом. Начальник разведслужбы подчиняется непосредственно министру обороны Сербии.

Читайте также: Россия и Сербия будут наращивать контакты по линии служб безопасности