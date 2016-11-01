Баренцбург, Норвегия, 1 ноября, 2016, 22:54 — ИА Регнум. В 2016 году за зимний и летний период архипелаг Шпицберген посетило 600 туристов из России — втрое больше, чем годом ранее, и в шесть раз больше, чем в 2014 году. Об этом в интервью изданию Российского союза туриндустрии RATA-News заявил директор Центра арктического туризма «Грумант» Тимофей Рогожин.

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«Мы зимой и летом в 6−8-дневных турах приняли 600 россиян. В прошлом году — 200, а в 2014 — 100, — рассказал руководитель туристической компании. — Вроде бы 600 — немного, но если это перемножить на цену путевки, получается, что на российском рынке на Шпицбергене произошел прорыв. Наши коллеги на норвежской части архипелага в полном удивлении от того, сколько россиян и русской речи было в этом году».

С увеличением турпотока возросла и прибыль фирмы. «Доля выручки от российских туристов в общем обороте в этом году составила 35%, притом что два года назад была не более 5%», — отметил Тимофей Рогожин.

Он также пояснил, чем именно привлек российских туристов Шпицберген: во-первых, из-за хорошей инфраструктуры и близости это самый доступный вариант путешествия в Арктику, во-вторых, по сравнению с предложением норвежских туроператоров услуги российской компании дешевле, и нет языкового барьера. Кроме того, по словам Рогожина, сыграла «неожиданная» ставка на то, что архипелагом заинтересовались любители отдыха на севере — те, кто ранее ездил в Норвегию, Исландию, Гренландию, Фарерские острова.

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Как заявил руководитель «Груманта», со следующего года стоимость туристических продуктов компании повысится. До этого года пакет услуг без учета перелета стоил 99 тысяч рублей на человека, со следующего — 119 тысяч, но цена продержится стабильной ближайшие два-три года. Для туристов, которые не готовы к экстремальному отдыху, или для семей с детьми тур обойдется в 129 тысяч. Отметим, российские поселения на Шпицбергене — поселки Баренцбург и Пирамида — активно посещают иностранные путешественники. Всего в год на архипелаг приезжает около 70 тысяч туристов, 26 тысяч в прошлом году воспользовались услугами «Груманта». В следующем году фирма планирует принять да 40 тысяч человек. Напомним, Центр арктического туризма «Грумант» был создан на базе российского треста «Арктикуголь», который с 1931 года осуществляет добычу угля на Шпицбергене. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по расчетам предприятия, в 2016 году доходы от непрофильной деятельности — предоставления туристических услуг — впервые превысят прибыль от добычи угля. За два года доходность этого бизнеса возросла в четыре раза.

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