Москва, 1 ноября, 2016, 22:42 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов дал поручение внести в правительство проекты актов об использовании новой дорожной разметки. Об этом сегодня, 1 ноября, пишут «Ведомости» со ссылкой на секретариат Шувалова.

Livejournal.com «Вафельница»

Речь идет о так называемой «вафельнице» — новой дорожной разметки в виде диагональной сетки, которая обозначает перекрестки автомобильных дорог России.

Отмечается, что поручение было дано Шуваловым после того, как в течение последних двух лет министерство внутренних дел и правительство Москвы проводило эксперимент по использованию новой разметки на нескольких перекрестках Москвы.

«Вафельница» нужна для того, устранить нарушения правил дорожного движения, в частности выезд на перекрестки и их пересечение при образовании заторов на дорогах.