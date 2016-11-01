Уфа, 1 ноября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Родительские активисты из Башкирии видят в дискуссии вице-премьера РФ Ольги Голодец и министра образования и науки Ольги Васильевой по поводу необходимости преподавания в вузах русского языка отражение проблемы статуса русского языка в образовании. Как заявили ИА REGNUM родительские активисты из Уфы, только предметный разговор министра Ольги Васильевой со всеми участниками образовательного процесса может помочь полноценному преподаванию русского языка в образовательных учреждениях.

Александра Майер ИА REGNUM Первоклассники

Напомним, в ходе недавнего заседания Совета по русскому языку при правительстве РФ Васильева заявила, что намеревается наказывать руководство учебных заведений, которые отводят часы, предназначенные для изучения русского языка, на преподавание других предметов, Голодец же указала, что тем, кто не выучил русский язык в школе, в вузах делать нечего.

«Давайте проверим такие случаи, как у нас оказываются в вузах дети, не владеющие русским языком», — предложила вице-премьер. Васильева заявила, что уровень обучения русскому языку следует повышать. После этого Ольга Голодец указала участникам совещания, что на изучение русского языка в школьной программе отводится две тысячи часов.

Незадолго до этого глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что в национальных республиках и малых населенных пунктах угрожающе снизился уровень владения русским языком.

Как сообщили активисты из Татарии, Башкирии, Бурятии и Коми, они обратились к министру образования Ольге Васильевой с просьбой спасти русский язык в национальных республиках.

«Встретьтесь с нами, родителями учеников русскоязычных школ национальных республик, и ознакомьтесь с нашим мнением о современном образовании в регионах, где проживает в основном русское и русскоязычное население», — выразили свою просьбу общественники.

Как считает родительская активистка из Уфы Галина Лучкина, Ольга Голодец права в том, что все дети, граждане России, должны очень хорошо изучать русский язык в школе. Тем более, если русский язык является для них родным. Но не у всех есть эта возможность. «А у нас в стране получается так, что в одном городе (допустим, в Москве) русский язык и литература изучается в начальной школе 9−10 часов в неделю, а в другом городе (допустим, в Казани) — 5 часов в неделю, — отметила общественница. — Программа одна, а часов в два раза меньше. Когда ввели обязательное обучение языкам «коренного народа республик», посыпались жалобы-протесты-письма возмущенных родителей, их были тысячи, но почему-то власти на них никак не реагировали». Возможно, это происходит потому, что все эти жалобы отправлялись обратно в регионы для разбирательства, а там объясняли, что все сделано по закону.

«Люди пишут в Москву, надеясь на помощь, а получают отписки, — сетует Лучкина. — Вот поэтому у нас в республиках, где проживает, в основном, русское и русскоязычное население, сложилась такая ситуация, что уроков русского языка нам не хватает. Если нам, русским, их не хватает, то что говорить о нерусских детишках?»

«Бесспорно, национальные языки — богатство России, и их надо сохранять, но сохранить язык народа могут только его носители, — уверена активистка. — Вот на носителей, причем, независимо от территории их проживания, и надо делать ставку. Иначе получается элементарное разбазаривание огромных народных денег: обучают национальным языкам тех, кому это не надо, и не обучают тех, кому это надо, но кто живет не в национальной республике».

Пора вспомнить, что Россия — родина для всех народов, и каждый гражданин должен чувствовать себя как дома на всей территории. И ребенок-татарин должен иметь возможность изучать татарский язык в любом городе, а не только в Казани, и русский ребенок должен иметь возможность учиться точно по такой же программе, как и его сверстник из Москвы.

По утверждению родителей, накопилась масса свидетельств нарушений образовательных прав их детей. «Мы отправили телеграмму министру образования Ольге Васильевой с просьбой встретиться с нами, а также опубликовали открытое письмо, — сообщают общественники. — У нас есть и идеи относительно изучения русского языка в национальных республиках, хотели бы ими поделиться с министром».

Сегодня обращение зарегистрировано за № ПГ-МОН-46 407, родители надеются на встречу.