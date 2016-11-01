Псков, 1 ноября, 2016, 22:15 — ИА Регнум. За прошедший пожароопасный сезон в Псковской области, по сравнению с предыдущим годом, существенно сократилось количество лесных пожаров — в 2,6 раза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, об этом сегодня, 1 ноября, было заявлено на заседании межведомственной комиссии в сфере природопользования.

Anne Worner Пожар в лесу

«Значительно сократилась площадь возгораний. Более 98% очагов пожаров было потушено в течение первых суток», — отметили в пресс-службе.

По словам председателя областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды Натальи Вдовиной, подобных результатов удалось добиться благодаря налаженному межведомственному взаимодействию, работе комитета и лесничеств, направленных на пропаганду возгораний и работе с населением, совместной работе с органами местного самоуправления.

По результатам операции «Антипал», которая была проведена совместно с управлением МЧС, значительно снизилось количество лесных пожаров от весенних палов сухой травы, а итоги операции были признаны лучшими на Северо-Западе.