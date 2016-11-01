Алеппо, Сирия, 1 ноября, 2016, 22:00 — ИА Регнум. ООН отзывает большую часть сотрудников из западного Алеппо, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Флаг ООН

Причина этого состоит в том, что ситуация с безопасностью ухудшается и на контролируемой правительством части города на севере Сирии. (Восточную часть контролируют повстанцы). Поэтому было решено сократить ядро команды офиса ООН, говорит Дэвид Свонсон из Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

Важнейшие программы будут продолжены.

Ранее, здание офиса ООН было атаковано противотанковой гранатой. Никто из сотрудников не пострадал.