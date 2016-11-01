Ставрополь, 1 ноября, 2016, 21:58 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. Гонка. 1930

На Северном Кавказе представлены проекты местных окружных форумов для молодежи. Проекты представлены 1 ноября в Пятигорске на заседании Совета по молодежной политике при полпреде президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в полпредстве.

Так, в рамках уже известного Северо-Кавказского форума «Машук» в 2017 году планируется провести федеральную экологическую смену в Год экологии. С таким предложением выступил руководитель молодежного экспертного совета ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сааду Казиев. Смена будет готовить волонтеров для участия в проектах по сохранению редких форм флоры и фауны. Также волонтеры смогут участвовать в проектах экотуризма на территории округа.

В частности, с 2016 году автономная некоммерческая организация «Центр природы Кавказа» уже ведет ряд проектов по сохранению самшита колхидского, популяций каспийского тюленя и черноморского дельфина. Волонтеры вполне могут подключиться к этим проектам.

Зимой 2017 года в Архызе запланировано проведение окружного форума-фестиваля «Кавказская универсиада», в рамках которого будет проводиться работа с волонтерами, пройдут спортивные соревнования, будут представлены культуры народов Северного Кавказа. В программе окружного форума-фестиваля также образовательные курсы, мастер-классы Штаба подготовки волонтеров, игры по проектированию «Кавказская Универсиада» и деловые игры.

Северо-Кавказский форум кино предложил провести член молодежного правительства Ставропольского края Иван Деревянко. Этот форум включит в себя демонстрацию кинокартин местных режиссеров, мастер-классы и обсуждение вопросов кинематографа Северного Кавказа.

Были предложены также проекты проведения передвижных выставок военно-патриотической и культурной тематики, проект превращения авто-мото-фестиваля «Седьмая скорость» Кабардино-Балкарии в окружной. Все эти идеи были поддержаны в полпредстве.

В Северо-Кавказском округе работа с молодежью может теперь строиться по новой модели в рамках профессиональных сообществ молодых специалистов. Специалисты в разных областях: экономисты, предприниматели, представители культуры, технических профессий и т.д., — смогут получать внутри сообществ профильные компетенции и навыки.

Также отраслевые проекты смогут помочь профориентироваться и трудоустроиться молодежи, а сообщества смогут реализовывать тематические программы для самореализации молодежи.