Архангельская область, 25 января, 2005, 10:13 — ИА Регнум. В администрации Котласа прошло заседание тарифной комиссии. На нем обсуждался вопрос о введении льготных проездных для некоторых категорий граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как рассказал на еженедельной планёрке 24 января заместитель главы МО "Котлас", начальник управления экономического развития Андрей Бральнин, в администрацию поступает очень много звонков от жителей, в основном, из посёлка Вычегодский, которые привыкли ездить в Котлас. После Нового года с отменой льгот делать это им стало сложнее. Однако, по словам А. Бральнина, любая льгота должна быть компенсирована из бюджета, скорее всего, из местного, потому что на уровне областных властей этот вопрос не решен. Сейчас в администрации Котласа ведётся предварительная работа по подсчёту стоимости льготных проездных. До конца месяца этот вопрос должен быть решен.