Москва, 1 ноября, 2016, 21:28 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о коррекции плана международных мероприятий нижней палаты парламента, из-за сложной внешнеполитической ситуации и внутренних экономических проблем, оптимизация межпарламентских мероприятий экспертам видится логичной, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября. На чем же сконцентрируется нижняя палата парламента?

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Систематизация

Несмотря на то, что Госдума скорректировала план международных мероприятий, отдав приоритет приему иностранных делегаций и поездкам в страны СНГ, это совершенно не указывает на сокращение внешнеполитической деятельности нижней палаты парламента — скорее речь идёт о её систематизации, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор института международных отношений и управления МГИМО МИД России Ян Ваславский.

«Я бы не говорил, что речь идёт о сокращении внешнеполитической деятельности Госдумы. Речь идёт о её систематизации», — заявил Ваславский.

В конечном счете основной целью работы Госдумы и основным направлением ее работы является внутриполитическое направление, отметил он. «Это законотворческая работа в различных сферах, но прежде всего — направленная вовнутрь», — напомнил политолог.

Конечно, у любого парламента в мире есть внешнеполитическая функция, и Госдума здесь не исключение, продолжил Ваславский. «Но другое дело, когда мы говорим о том, что на этом этапе, как заявило руководство Госдумы, — и я считаю, что обоснованно, — это направление Госдумы, как и любые другие, следует проанализировать и пересмотреть, расставить здесь определенные приоритеты», — подчеркнул политолог.

Внешнеполитическая функция Госдумы заключается в том, что она «участвует в ратификации международных соглашений договоров, реагирует тем или иным образом на различные, обычно масштабные, из ряда вон выходящие международные события, которые требуют такой реакции», говорит Ваславский.

Кроме того, «это обогащение и обмен международным опытом, коммуникация с иностранными коллегами, приём делегаций здесь, визит российский парламентских делегаций за рубеж, постоянное общение, поддержание контактов — для чего, кстати, не обязательно совершать поездки. Наконец, участие Госдумы в работе международных организаций в тех или иных форматах, площадок межпарламентских и так далее», — продолжил он.

Учитывая характер изменений в плане международных мероприятий Госдумы, можно сделать вывод, что речь идёт о том, чтобы поставить поездки депутатов и их коммуникации с иностранными коллегами в соответствие с внешнеполитическим интересам России, считает Ваславский. «У России есть определенные внешнеполитические приоритеты — это, безусловно, Евразийское интеграционное экономическое сотрудничество, это ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности), это ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), — преимущественно евразийские проекты. В таком случае я не вижу никаких проблем в том, чтобы, возможно, действительно большую часть контактов осуществлять именно по этим линиям», — пояснил он.

«Это нормально, и это не отменяет того, что депутаты, конечно, могут встречаться с коллегами из других стран. Но приоритеты, возможно, должны быть в этой работе расставлены. Мне кажется, это ровно то, что имелось в виду», — сказал в заключение политолог, добавив, что «внутриполитическая составляющая должна оставаться приоритетом для Государственной думы».

«Просто пообщаться» не получится

Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы заявил о том, что Госдума скорректировала план международных мероприятий. Приоритет сделан на целевые поездки, прежде всего, в рамках СНГ, кроме того приоритет был отдан приемам делегаций зарубежных парламентариев. «Там, где ставятся определенные задачи, которые парламентская делегация должна решать, просто поездки дабы посмотреть другие страны и просто пообщаться отклонялись. По этой причине, как мне говорят старожилы, план получился не такой большой», — заявил Володин.

Что в плане

Так, согласно плану международных мероприятий Госдумы в ноябре-декабре ожидаются визиты в Россию председателя ПАСЕ Педро Аграмунта, генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда, председателя ПА ОБСЕ Кристина Муттонена и председателя парламента Греции Никоса Вуциса.

В план поездок депутаты добавили визиты российских делегаций в Киргизию, Узбекистан, Молдавию, Армению. По словам главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР), сохранены контакты по линии Латиноамериканского парламента (Парлатино), Азиатской парламентской ассамблеи (АПА).Депутаты также примут участие в конференции парламентариев Арктического региона в Оттаве, заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Афинах, заседании Межпарламентского союза (посвященное изменению климата) в Марракеше. Международных визитов спикера Госдумы до конца года не запланировано.