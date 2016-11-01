Оптимизация в Марий Эл: Маркелов готов сократить 10% чиновников в этом году
Йошкар-Ола, 1 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. В Марий Эл до начала 2017 года сократят предельную численность госслужащих и работников органов исполнительной власти республики на 114 человек. Соответствующий указ, который подписал глава региона Леонид Маркелов, опубликован на портале правительства Марий Эл.
Согласно тексту документа, наибольшее число увольнений ждет сотрудников Министерства экологической безопасности, природопользования и защиты населения, где под сокращение попадут 14 человек. В Минобрнауки и Минфине сократят по 10 служащих, министерство сельского хозяйства и продовольствия станет меньше на 9 человек, по 8 служащих уволят в Минздраве и министерстве экономического развития и торговли, по 7 чиновников — в Мингосимуществе и Минсоцразвитии, по 6 — в Минюсте, Минкульте и Минстрое, департамент труда и занятости населения покинут 5 сотрудников, по 4 человека уволят из Минпромтранса и Минспорта, по 2 — уйдут из министерства лесного и охотничьего хозяйства, департамента информатизации и связи, а также департамента госжилнадзора, республиканский комитет по туризму и постпредство Марий Эл при президенте РФ покинут по одному сотруднику.
Также Маркелов рекомендовал разработать предложения по оптимизации численности служащих в Госсобрании, счетной палате, конституционном суде и ЦИКе республики.
По данным Росстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM, на конец I полугодия 2016 года в органах исполнительной власти республики работали 1 112 человек. Вот из этого числа Маркелов и планирует уволить 114 госслужащих, сократив их численность, таким образом, почти на 10%. Однако стоит отметить, что это не весь чиновничий резерв региона. Еще 1 987 человек трудятся в территориальных органах федеральной власти и 1 686 чиновников в органах местного самоуправления. В этот же период средняя заработная плата работников исполнительной власти региона составила 35 781 рубль, тогда как среднемесячная зарплата сотрудников организаций в Марий Эл составила 24 332 рубля.
Всего по состоянию на конец 2015 года в Марий Эл насчитывалось 10 198 работников государственных органов и органов местного самоуправления, с 2014 года число госслужащих в республике сократилось на 700 человек или на 6,8%. При этом по сравнению с 2013 годом, число госслужащих выросло на 2 161 сотрудника или на 26,8%.
Отметим, что это не единственная попытка властей Марий Эл сократить количество чиновников. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 — 2015 годах в регионе проводилась двухэтапная оптимизация, которая предполагала сокращение 80 чиновников. До 1 июля 2014 года — первый этап, когда увольняли 35 человек, и второй этап — до 1 июля 2015 года, с увольнением еще 45 чиновников.