Йошкар-Ола, 1 ноября, 2016, 21:18 — ИА Регнум. В Марий Эл до начала 2017 года сократят предельную численность госслужащих и работников органов исполнительной власти республики на 114 человек. Соответствующий указ, который подписал глава региона Леонид Маркелов, опубликован на портале правительства Марий Эл.

Ювеналий Коровин. Лука Лукич, Артемий Филиппович и Аммос Федорович

Согласно тексту документа, наибольшее число увольнений ждет сотрудников Министерства экологической безопасности, природопользования и защиты населения, где под сокращение попадут 14 человек. В Минобрнауки и Минфине сократят по 10 служащих, министерство сельского хозяйства и продовольствия станет меньше на 9 человек, по 8 служащих уволят в Минздраве и министерстве экономического развития и торговли, по 7 чиновников — в Мингосимуществе и Минсоцразвитии, по 6 — в Минюсте, Минкульте и Минстрое, департамент труда и занятости населения покинут 5 сотрудников, по 4 человека уволят из Минпромтранса и Минспорта, по 2 — уйдут из министерства лесного и охотничьего хозяйства, департамента информатизации и связи, а также департамента госжилнадзора, республиканский комитет по туризму и постпредство Марий Эл при президенте РФ покинут по одному сотруднику.

Также Маркелов рекомендовал разработать предложения по оптимизации численности служащих в Госсобрании, счетной палате, конституционном суде и ЦИКе республики.

По данным Росстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM, на конец I полугодия 2016 года в органах исполнительной власти республики работали 1 112 человек. Вот из этого числа Маркелов и планирует уволить 114 госслужащих, сократив их численность, таким образом, почти на 10%. Однако стоит отметить, что это не весь чиновничий резерв региона. Еще 1 987 человек трудятся в территориальных органах федеральной власти и 1 686 чиновников в органах местного самоуправления. В этот же период средняя заработная плата работников исполнительной власти региона составила 35 781 рубль, тогда как среднемесячная зарплата сотрудников организаций в Марий Эл составила 24 332 рубля.

Всего по состоянию на конец 2015 года в Марий Эл насчитывалось 10 198 работников государственных органов и органов местного самоуправления, с 2014 года число госслужащих в республике сократилось на 700 человек или на 6,8%. При этом по сравнению с 2013 годом, число госслужащих выросло на 2 161 сотрудника или на 26,8%.

Отметим, что это не единственная попытка властей Марий Эл сократить количество чиновников. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 — 2015 годах в регионе проводилась двухэтапная оптимизация, которая предполагала сокращение 80 чиновников. До 1 июля 2014 года — первый этап, когда увольняли 35 человек, и второй этап — до 1 июля 2015 года, с увольнением еще 45 чиновников.