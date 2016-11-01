Никосия, 1 ноября, 2016, 21:12 — ИА Регнум. Соглашение, которое призвано положить конец разделу Кипра, одному из самых стойких конфликтов в Европе, ближе, чем когда-либо, и может быть достигнуто к концу 2016 года. Об этом со ссылкой на спецпосланника ООН передаёт Reuters.

Айия-Напа, Кипр

Греческие и турецкие лидеры Кипра планируют встретиться для переговоров в Швейцарии 7−11 ноября, чтобы проложить путь к большему сближению между двумя сторонами.

«Мы далеко впереди того, что когда-либо случалось раньше», — говорит Эспен Барт Эйде, специальный советник генсека ООН Пан Ги Муна.

Швейцарская встреча будет сосредоточена на предложенных территориальных компромиссах, но не будет соглашением «пан или пропал», заявил норвежский дипломат на конференции.