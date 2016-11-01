Москва, 1 ноября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. Депутатами Московской городской думы принята резолюция о запрете курения вейпов в общественных местах и запрещении их продаж несовершеннолетним, сообщает агентство «Москва».

Ecig Click Электронная сигарета

Председатель комиссии Московской городской думы по здравоохранению и охране общественного здоровью Людмила Стебенкова предлагает не останавливаться на этом, а обратиться в правительство России и добиваться урегулирования этого вопроса на региональном и федеральном уровнях.

Участники принятия резолюции предлагают на законодательном уровне запретить реализацию электронных средств доставки продуктов, не являющихся никотином, и запретить их использование в общественных местах.

Депутаты предлагают разработать и законодательно закрепить понятие «электронное средство доставки никотина» (ЭСДН), скооперировав его с понятием «электронное средство доставки продуктов, не являющихся никотином» (ЭСДПН).