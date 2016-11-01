Анкара, 1 ноября, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Турецкие власти официально подтвердили сосредоточение своей армии у иракской границы. Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 ноября, министр обороны Турции Фикры Ишык, сообщает агентство Anadolu.

Флаг Турции

Ранее сегодня стало известно, что в приграничном районе Силопи сосредотачивается мощная группировка турецких войск. К месту сосредоточения следуют колонны тягачей, везущих танки. Подтягивают подразделения моторизированной пехоты.

Силопи расположен на северо-запад от Мосула, который контролируется боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Силопи и Мосул соединены хорошим асфальтированным шоссе, которое идет вдоль северного берега реки Тигр.

Ишык заявил, что на Ближнем Востоке происходят важные изменения. «С одной стороны, Турция борется с серьезной террористической организацией внутри страны. С другой — по ту сторону от нашей границы происходит движение», — сказал глава турецкого министерства обороны.

Он пояснил, что сосредоточение войск в районе Силопи происходит в рамках подготовки к «возможным событиям». Ишык конкретизировал, указав, что турецкая армия сделает «все необходимое» в том случае, если активисты Рабочей партии Курдистана войдут в иракский город Синджар. Также турецкая армия может усилить свой военный контингент на базе Башика, расположенной на севере Ирака, добавил министр обороны Турции.

В свою очередь, официальный Багдад заявил, что надеется на благоразумие Анкары и настаивает на том, чтобы Турция уважала суверенитет Ирака и не заводила свои войска на иракскую территорию.