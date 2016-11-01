Москва, 1 ноября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Законопроект, ужесточающий ответственность за вождение в пьяном виде, внес в Госдуму член Совфеда Виталий Пашин, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября. Согласно законопроекту, за ДТП, совершенное водителем в нетрезвом состоянии с причинением тяжкого вреда здоровью предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Разбитое стекло

Сейчас это нарушение наказывается «принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Максимальное наказание повлечет ДТП, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Деяние предлагается карать лишением свободы на срок от шести до одиннадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас нарушение наказывается лишением свободы на срок от четырех до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Принятие закона, отмечает автор, «позволит уменьшить количеств жертв дорожно-транспортных происшествий и создаст социальную справедливость».