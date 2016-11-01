Радио REGNUM: второй выпуск за 1 ноября
Москва, 1 ноября, 2016, 20:30 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Россия, Белоруссия и Сербия проведут учения «Славянское братство-2016»;
- Госдума сформирует «группу дружбы» с парламентом Турции;
- Россия готова вести хозяйственную деятельность совместно с Японией на Курилах;
- В спецслужбах Эстонии нет данных о пророссийских группах гибридной войны;
- Правительство Казахстана намерено опустошить все свои нефтяные месторождения;
- Кремль ответил Кадырову на требование не сокращать бюджет Чечни;
- Протест жителей Махачкалы услышан властями Дагестана. Последуют ли перемены?
- Оправданный судом участник скандальных гонок на Gelandewagen вновь задержан за нарушение;
- На Алтае шестилетний мальчик спас тонущего в горной реке малыша.