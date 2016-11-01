Москва, 1 ноября, 2016, 20:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки американская коалиция нанесла 21 авиаудар по иракскому городу Мосул, в котором проживают почти 1,5 млн человек. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба Минобороны.

Carlos Menendez San Juan B-52 ВВС США

По словам официального представителя министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, коалиция стран НАТО продолжает бомбардировки городской застройки и предместий Мосула.

По данным российских военных, за минувшие сутки ВВС коалиции нанесли 21 авиаудар по городу. При этом население города не может его покинуть, так как отсутствуют гуманитарные коридоры. О жертвах среди мирного населения можно только догадываться.

«Мосул ежедневно подвергается авиаударам американских стратегических бомбардировщиков Б-52Н. При этом российская и сирийская авиация вообще не работают в Алеппо более двух недель», — подчеркнул Конашенков.