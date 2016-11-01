Москва, 1 ноября, 2016, 20:14 — ИА Регнум. Законопроект, предоставляющий право принимать решение о сносе самовольных построек всем органам местного самоуправления, внесло в Госдуму заксобрание Саратовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

Принятие закона даст им возможность оперативно на основании принятых решений осуществлять мероприятия по сносу самовольных построек в тех случаях, когда строительство противоречит публичным интересам и нарушает права неограниченного круга лиц или особый режим использования территории.

Сейчас, указали авторы, право принимать решение о сносе самовольных построек предоставлено только органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (применительно к так называемым межселенным территориям). Административный порядок сноса самовольных построек, возведенных на землях городских и сельских поселений, остается неурегулированным, хотя правовой режим самовольных построек на всей территории России должен подчиняться единым унифицированным правилам, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.