Москва, 1 ноября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Принятие Верховной радой закона, запрещающего «выпуск печатной продукции на языках соседних стран», прямым образом нарушит права многих миллионов граждан Украины, для которых родным является не украинский язык. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»). В первую очередь закон коснется русскоязычного населения, отметил парламентарий.

Дарья Антонова ИА REGNUM В книжном магазине

Кроме того, мера будет попыткой уничтожить независимые СМИ, вещающие на русском языке для большой зрительской аудитории Украины.

«Такими действиями Киев с каждым разом все ближе подходит к опасной черте полного абсурда и собственного краха», — уверен депутат.

Новые санкции против российских компаний, государственных и общественных деятелей, запрет русскоязычных СМИ и вещания на русском языке телеканалов, переписывание названий городов и улиц, ликвидация надписей на русском языке в аэропортах и другие русофобские меры Киева в первую очередь негативно сказываются на самих украинцах, говорит Железняк. «Кроме того, эти попытки не способны разорвать и вымарать из истории общих корней и столетиями сложившихся человеческих отношений украинцев и русских», — отметил он.

Руслан Княжицкий и Виктория Сюмар внесли в Верховную раду Украины законопроект, запрещающий выпуск печатной продукции на языках соседних стран. Еще одним положением законопроекта предусмотрено, что не менее 75% дневных и вечерних эфиров украинских телеканалов и радиостанций должны вестись на украинском языке.