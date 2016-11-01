Москва, 1 ноября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. В ряде СМИ появилась искаженная информация об урезании расходов на очень важную для всех нас меру социальной поддержки — обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, заявил первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин («Единая Россия»). «На самом деле, речь идет о том, что необходимые средства в бюджете заложены, и до конца 2017 года планируется завершить в регионах реализацию соответствующих программ», — пояснил парламентарий.

Владимир Костецкий. Возвращение. 1947

«Например, в текущем году в бюджете было выделено 10 млрд рублей, и ряд субъектов РФ, например, Республика Ингушетия, Архангельская и Магаданская области уже завершили работу. В 2017 году на эти цели предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 4,5 млрд рублей», — заявил он.

«Что касается планового периода на 2018−2019 годы, то мы надеемся, что к тому времени все ветераны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, будут обеспечены жильем. За годы реализации программы на эти цели было выделено более 308 млрд рублей, 263 тыс. ветеранов получили новое жилье», — отмечает Александр Сидякин.

Напомним, что обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны установлено федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом президента РФ от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов».