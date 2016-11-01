Ярославль, 1 ноября, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области опровергло утверждение советника мэра Ярославля Ольги Стукаловой о согласовании проекта положения о проведении конкурса на должность мэра города. Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник в правительстве, ни о каком вмешательстве в полномочия муниципальных властей не может быть и речи.

Штамп «Согласовано»

Спор о порядке назначения кандидатов на должность мэра Ярославля обозначил конфликт между мэрией и муниципалитетом. Ранее депутаты приняли проект, подготовленный самим муниципалитетом, отклонив настойчивые просьбы мэрии не рассматривать его в отсутствии предложений руководства города. Собственно, проект мэрии тоже был подготовлен, однако он не прошел необходимых процедур согласования и не мог быть вынесен на обсуждение.

После долгого выступления Ольги Стукаловой на заседании муниципалитета, в ходе которого она «и кнутом, и пряником» пыталась склонить депутатов к своей точке зрения, доводы мэрии были отклонены. Проект муниципалитета по порядку назначения мэра был принят с возможностью внесения дальнейших изменений — это был тот самый компромисс, на который пошли депутаты.

В преддверии очередного заседания муниципалитета, которое состоится 2 ноября, мэрия внесла на рассмотрение комиссии по законности уточненный проект порядка назначения мэра. Причем внесла буквально за 10 минут до начала работы комиссии. Несмотря на это, Ольга Стукалова снова пыталась «продавить» депутатов на согласование проекта, подчеркивая, что ничего нового в нем нет и что проект согласован с областным правительством.

«Буквально пару часов назад правительство переслало нам согласованный вариант, мы его внесли в 15 часов 15 минут. Ничего нового там нет, кроме того, что мы пошли навстречу депутатам почти во всём — за исключением порядка голосования. Голосование должно быть открытым и поименным, это принципиальная позиция правительства», — пояснила Ольга Стукалова.

Непонятно, почему советник Владимира Слепцова, уже вызвавшая негативную реакцию у депутатов не совсем корректными высказываниями, апеллирует к областному правительству — ведь согласование муниципальных нормативных актов не входит в компетенцию руководства области. Но, видимо, из врио губернатора и его команды решили сделать инструмент для запугивания. Или же мэрия в очередной раз решила проигнорировать вопросы такта.