Москва, 1 ноября, 2016, 19:35 — ИА Регнум. Итальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза исключительно позитивно отнесся к установке у стен Кремля в Москве памятника великому князю Владимиру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Установка памятника Владимиру на Боровицкой площади

Споры по поводу установки памятника князю Владимиру в России возмутили Джульетто Кьеза, поскольку правителя чтят не только в России, но и за границей.

«Я прекрасно отношусь к установке памятника. Если в Лондоне он стоит с 1988 года, то почему он не должен стоять в Москве? Для меня странно, что в столице России идут по этому поводу какие-то споры», — передает издание «Взгляд» слова итальянского публициста.

«Князь Владимир является одним из выдающихся политических деятелей и основателей Российского государства и, думаю, его нужно чествовать. Я считаю, что монумент прекрасно впишется в архитектурный ансамбль Кремля», — подчеркнул Джульетто Кьеза.

Открытие памятника князю Владимиру в Москве — правильный шаг, который поможет россиянам лучше понять свою историю, передает ТАСС слова британского историка и писателя Николая Толстого-Милославского.

«Мне очень нравится, что памятник будет открыт, потому что князь Владимир принял христианство и основал православную церковь в России, он стоял в основе создания великой русской империи. Этот шаг нужно приветствовать, и радоваться этому, я думаю, должны все россияне», — отметил Николай Толстой-Милославский.

Писатель, являющийся сопредседателем Королевского литературного совета, высказал мнение, что людям, выступавшим против возведения памятника, не хватает культуры. «Для меня это некультурный подход. Если мы не поймем нашу историю, мы не будем знать, в каком направлении нам двигаться. Если мы забудем прошлое, мы повторим его ошибки. Это то событие, которым все должны гордиться», — сказал он.

«Одной из крупнейших ошибок в СССР была догматизация истории. Некоторые события были объединены, другие просто закрыты для обсуждения. Сегодня же благодаря тому, что в России можно издаваться, доступны книги с изложением истинной истории», — подчеркнул писатель.

Именно с точки зрения познания гражданами России своей истории возведение такого памятника особенно важно, считает Николай Толстой-Милославский.

«Для России, учитывая ее историю в XX веке, важнее, чем многим другим странам, хорошо понимать свою историю. И памятник — напоминание об этом. Он же не указывает, во что именно вы должны верить. Он просто возведен в честь человека, сыгравшего важную роль в истории страны».

«Даже если вы не религиозный человек, это очень важная часть нашей истории, — добавил писатель, — Я думаю, что даже в СССР им гордились. Не потому что он основатель церкви, а потому что он — великий правитель, который помог создать Россию».

Сам Николай Толстой-Милославский, имеющий русские корни, с большим уважением относится к фигуре князя Владимира.

«Будучи православным, я особенно выделяю его среди других правителей. Мне он представляется мудрым правителем. Конечно, его действия не нужно оценивать через призму критериев XX века, но согласно стандартам и обычаям его времени», — заметил он.

Отметим, памятники киевскому князю Владимиру установлены во многих городах разных стран мира. Помимо Лондона и городов Украины, такие монументы есть в канадском Торонто и австралийском Брисбене.

В России скульптурный образ князя Владимира присутствует в монументальной композиции памятника «Тысячелетие Руси» в Великом Новгороде, в архитектурном ансамбле Казанского собора в Санкт-Петербурге.

Также памятники святому великому князю Владимиру установлены в Севастополе, Владимире, Белгороде, Астрахани и Батайске.