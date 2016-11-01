Каракас, 1 ноября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Переговоры с оппозицией, которые начал президент Венесуэлы Николас Мадуро, могут предотвратить сценарий насильственного ухода этого политика. Но не смогут предотвратить сам уход.

Joka Madruga Предвыборная агитация на улицах Каракаса, Венесуэла. Апрель 2013 года

Пока итогом первого раунда переговоров стало освобождение пяти оппозиционных политиков, сообщает EFE. Однако, оппоненты Николаса Мадуро не отказались от идеи скорейшего проведения референдума об его отставке.

«Оппозиционное движение Венесуэлы обещает, что на этой неделе они снова пройдут маршем, на этот раз прямо к президентскому дворцу, чтобы потребовать возобновления подготовки к референдуму по досрочному прекращению полномочий президента. Правительство президента Николаса Мадуро (Nicolás Maduro) мобилизовало своих сторонников, чтобы оказать сопротивление революции на улицах. Эта конфронтация вряд ли будет иметь счастливый конец», пишет профессор Дэвид Смайлд, в статье, опубликованной в The New York Times.

Отметим, что переговоры с оппозицией были рекомендованы Николасу Мадуро, в том числе, официальным Вашингтоном. В день их начала президент Венесуэлы Николас Мадуро встретился с заместителем Госсекретаря США Томасом Шэнноном.