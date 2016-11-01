Москва, 1 ноября, 2016, 19:21 — ИА Регнум. В Центральной России ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает Гидрометцентр России.

Зимний парк

Сообщается, что активный циклон перемещается с запада на восток через северные районы Центрального федерального округа. 3 ноября циклон обрушит на столичный регион сильные осадки.

В Москве ожидается сильный мокрый снег. Есть вероятность налипания мокрого снега на проводах и деревьях. Дневная температура будет находиться на отметке 0 — +2 градуса, в ночь на 4 ноября ожидается слабый минус.

Порывы ветра будут достигать 12−18 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица.

4 ноября в столичном регионе продолжит идти мокрый снег. Улучшение погодных условий возможно лишь к выходным.