Лондон, 1 ноября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Издание не конкретизирует названия российской газеты, предупреждающей Трампа о том, какой сценарий президентства его ожидает. Умалчивает Sun также и о том, что российские СМИ на самом деле обсуждали обсуждение американской прессой возможного убийства Дональда Трампа в случае избрания его президентом. И было это 8 сентября нынешнего года. То есть налицо явно признак «позднего зажигания» в расчете на то, что все уже все забыли, и снова клюнут на заголовок.

Кукрыниксы. Кто следующий? 1968

«Проблемы Трампа в том, что он похвалил Путина, а Путин похвалил его. Кандидат в президенты Штатов от республиканцев назвал бывшего агента КГБ лидером лучше Обамы и железным человеком. Путин в ответ сказал, что, по его мнению, Трамп был бы лучшим президентом из двух сегодняшних главных претендентов на кресло в Овальном кабинете», — глубокомысленно заключает британская газета.