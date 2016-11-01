Лондон, 1 ноября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. «Британские войска в Литве научатся от местных солдат, как противостоять российской пропаганде, — удовлетворенно сообщает издание. — Литва граничит с Россией и потому опыт ведения информационной войны у нее огромный. Несмотря на всю изощренность пропагандистской тактики, Путину не удается сломить дух литовских военных. И это при том, что напряженность возрастает, а с ней растет и информационное давление».

7thArmyJMTC Литовские солдаты переворачивают шину

Кремлевская пропаганда — не такое уж безобидное явление, отмечает политический обозреватель газеты Джеймс Тэпсфилд.

«Россияне умело пользуются маскировкой своих истинных целей с помощью прессы. Например, в Крыму им удалось отвлечь внимание Украины на другие цели и запутать размещенных в Севастополе воинов. После чего «зеленые человечки» взяли весь полуостров без единого выстрела. Британцам надо уметь бороться с пропагандой Путина не только в Литве — известно, что Кремль рассчитывает отделить Шотландию от Великобритании. Опыт информационного противостояния Москве, приобретенный в Литве, будет для британских военных весьма ценным».

Российская пропаганда, отмечает автор, «создает проблемы не только прибалтийским странам или Лондону. Литовские специалисты предупреждают, что Москва ведет информационную войну по всей Европе, с каждой страной. Причем всеми возможными и доступными методами. Например, Кремль финансировал концерты поп-музыкантов в Литве ради того, чтобы повлиять на умы и настроения литовцев».