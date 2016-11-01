Баренцбург, Норвегия, 1 ноября, 2016, 19:02 — ИА Регнум. Согласно прогноза треста «Арктикуголь» — единственного российского предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность на архипелаге Шпицберген, — в 2016 году доходы от туристической деятельности компании впервые в истории превысят выручку от добычи угля. Об этом сообщается в свежем номере журнала «Русский вестник Шпицбергена».

В. Кузнецов Национальный парк «Русская Арктика» Арктический туризм

За счет обновления и развития инфраструктуры в российских поселениях на архипелаге выручка треста от туристической деятельности за два года выросла в четыре раза. Развитие туризма предметно обсуждалось, когда в начале августа с рабочей поездкой на Шпицберген прибыла делегация из Москвы, в ее составе — представители органов законодательной и исполнительной власти РФ. На встрече с московскими чиновниками руководство компании особо отметило, что с каждым годом растет количество туристов из России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году на базе «Арктикугля» был создан Центр арктического туризма «Грумант», который был призван диверсифицировать деятельность дотационного треста. В своей работе Центр активно взаимодействует с норвежской стороной, при этом «целевая аудитория» компании — именно российские туристы. «Грумант» проводит туристические программы на русском языке, а также делает акцент именно на русском следе в истории освоения Шпицбергена.

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Напомним также, что и Норвегия делает ставку на развитии Шпицбергена именно как центра арктического туризма и полярной науки. В 2017 году вступает в силу мораторий на добычу угля на основных шахтах — «Свеа» и «Лункефьелль», правительство разрабатывает меры поддержки угледобывающей компании Store Norske.