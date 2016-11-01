Ярославль, 1 ноября, 2016, 18:59 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов попросил продлить работу выставки «Илья Ефимович Репин и ученики» до 18 декабря. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, 1 ноября Дмитрий Миронов лично посетил экспозицию.

Игоря Блохина Выставка «Илья Ефимович Репин и ученики» в Ярославле

Выставка размещена в Ярославском художественном музее. В ее организации приняли участие региональные музеи Центральной России. В экспозиции представлены произведения Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Ивана Куликова, Исаака Бродского, Дмитрия Кардовского и, конечно, самого Ильи Репина.

По словам директора ЯХМ Аллы Хатюхиной, выставка «Илья Ефимович Репин и ученики», открытая ровно месяц назад, пользуется большой популярностью. В октябре ее посетили около 10 тысяч человек, тогда как обычно за такой период приходит порядка 2 тысяч гостей.

Дмитрий Миронов выразил надежду, что во время школьных каникул выставка будет особенно востребована у подрастающего поколения.

«Уверен, что многие школьники вместе с родителями, друзьями, одноклассниками захотят увидеть работы Ильи Ефимовича Репина и его учеников. И, что немаловажно, смогут это сделать совершенно бесплатно. Убежден, что возможность познакомиться с признанными мировыми шедеврами искусства должны иметь все жители региона независимо от их материального положения», — сказал Дмитрий Миронов.

В продолжение своих слов глава региона сообщил о том, что правительству уже дано поручение о разработке региональной программы, направленной на обеспечение равной доступности ярких культурных событий для всех ярославцев.

«Важно, чтобы пенсионеры, инвалиды, члены многодетных семей смогли бесплатно посещать самые интересные спектакли, цирковые представления, концерты, выставки», — подчеркнул Дмитрий Миронов.