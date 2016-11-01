Ярославль, 1 ноября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. 1 ноября на заседании комиссии муниципалитета Ярославля по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка депутаты отказались вынести на заседание муниципалитета проект «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра города Ярославля», предложенный мэрией Ярославля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

City-yaroslavl.ru Заседание комиссии по законности муниципалитета Ярославля

Данный вопрос обсуждается в муниципалитете с начала октября. Депутаты городского представительного органа приняли свой вариант наделения высшего должностного лица Ярославля полномочиями. И.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов наложил на него вето. Разногласия вызвал состав конкурсной комиссии, требования, предъявляемые к кандидату на пост мэра и способ голосования за мэра — открытое или закрытое.

Была создана согласительная комиссия, работа которой вызвала недовольство ряда депутатов и не сняла напряжения. Комиссия одобрила так называемый «компромиссный» вариант, внесенный депутатами Павлом Дыбиным, Романом Галагаевым и Игорем Бортниковым. Данный вариант смягчал требования к кандидату на пост мэра, но все-таки был ближе к варианту, который предлагала мэрия, чем к варианту депутатов.

За 10 минут до сегодняшнего заседания комиссии появился еще один вариант наделения полномочиями главы Ярославля. Он был предложен мэрией. По словам представителей городской администрации, этот проект был согласован с правительством Ярославской области и позднее внесение его в муниципалитет связано как раз с согласованием с региональной властью. Депутат Павел Дыбин заявил о том, что снимает свой вариант с голосования.

Депутаты пожаловались, что не успели ознакомиться с предложенным вариантом, который появился прямо накануне заседания. Советник мэра Ольга Стукалова заявила, что никаких принципиальных новшеств в предложенном варианте нет.

Депутат Сергей Выржиковский призвал не превращать муниципалитет в цирк, отметив, что работать в таком режиме просто невозможно. В итоге депутаты не проголосовали за то, чтобы вынести вариант мэрии на заседание муниципалитета.

Однако уже после заседания комиссии и.о. мэра Ярославля собрал депутатов муниципалитета, чтобы снять все острые вопросы. На нее пришел 21 депутат. Интересно, что на встрече не было ни председателя муниципалитета Павла Зарубина, ни главы фракции «Единая Россия» Александра Черепанина.

Владимир Слепцов лично обратился к депутатам с просьбой принять подготовленный мэрией порядок избрания главы города. Он настаивал на открытом порядке голосования за мэра города. У каждого из присутствовавших на встрече членов комиссии по законности и.о. мэра лично спросил, готовы ли они поддержать его проект. Депутаты не высказали принципиальных возражений против этого. В итоге было решено провести повторное заседание комиссии прямо перед заседанием муниципалитета.