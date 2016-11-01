Калининград, 1 ноября, 2016, 18:52 — ИА Регнум. В Калининградской области прокуратура объявила предостережение главе администрации Янтарного городского округа за планы продать здание мэрии в связи с «сильным ухудшением финансового положения муниципалитета».

Facebook.com Выставленное на продажу здание мэрии Янтарного

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что два дня назад глава Янтарного Алексей Заливатский разместил на личной странице в «Фейсбуке» сообщение о продаже муниципального имущества — здания администрации.

«Срочно вносим изменения в план приватизации, — написал чиновник. — Продаётся здание администрации Янтарного городского округа! Без шуток. Прекрасное здание в центре. Дорого! Общая площадь здания 941 кв.м. Земельный участок — 3238 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 39:22:010007:926, дополнительно оформим земельный участок под паркинг. Место и здание отлично подходит под гостиницу, частную усадьбу либо иные цели на усмотрение покупателя».

«Аукцион проведём открыто, — пообещал Заливатский. — Приглашаем серьезных инвесторов».

После этой публикации Светлогорская межрайонная прокуратура начала проверку, как подчеркнули корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве, «готовящегося противоправного деяния».

По данным прокуратуры, распоряжение подобным образом муниципальным имуществом может воспрепятствовать реализации прав граждан на доступность получения государственных и муниципальных услуг, поскольку в здании, помимо администрации, расположен и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

«Таким образом, в соответствии с требованиями федерального законодательства и муниципальными правовыми актами на сегодняшний день здание администрации МО «Янтарный городской округ» приватизации не подлежит», — подытожили в прокуратуре.

Сам глава администрация Заливатский уточнил причины распродажи изменениями земельных отношений с Калининградским янтарным комбинатом. По словам главы, ранее земля у комбината находилась в постоянном бессрочном пользовании и доходы получал муниципалитет — 26 млн руб. в год, что составляет четверть собственных доходов муниципалитета. Теперь же комбинат заключил прямой договор аренды и, соответственно, арендные платежи будут поступать в федеральный бюджет.