Санкт-Петербург, 1 ноября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга сегодня, 1 ноября, просмотрела видеозаписи примерно с десяти участков в думском округе, где 18 сентября 2016 года баллотировалась от «Партии роста» Оксана Дмитриева, после жалоб ее штаба, передает корреспондент ИА REGNUM. Напомним, Дмитриева, по официальным данным, проигравшая выборы, требует пересмотра итогов голосования.

Голосование на выборах в Петербурге

Представитель заявителя Алексей Березин настаивал, что в каждом ролике были зафиксированы какие-либо действия членов участковых избирательных комиссий, которые противоречат закону. Например, в списках избирателей проставлялись какие-то отметки в тот момент, когда подсчет голосов еще не был завершен. Но большинство членов Горизбиркома с ним не согласились.

«Никто не отрицает процедурных нарушений. Найдите 21 тысячу человек, которые ночью на пустой дороге будут ждать зеленого света, чтобы ее пересечь. Но все увиденные действия никак не влияют на волеизъявление граждан», — сказал глава Горизбиркома Виктор Панкевич.

Его заместитель Надежда Лебедева также подчеркнула, что в процессе заседания рабочей группы не обнаружено ни одного факта нарушений, которые повлияли бы на результат голосования или мешали бы его установить. По ее словам, чаще всего на просмотренных видеозаписях были зафиксированы моменты, когда члены УИК заполняли «подвал» в списках избирателей, нумеровали их или даже обводили карандашные записи по голосованию на дому.

Березин, в свою очередь, видит на роликах то, что он назвал «фальсификацией». В ответ некоторые приглашенные главы УИК обвинили его в клевете. Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский заметил, что благодаря комментариям Березина ролики смотрятся будто в «переводе Гоблина». Одна из председателей участковых комиссий назвала Алексея Березина фантастом и предположила, что он родственник Рэя Брэдбери. «У сотни человек будут разные мнения о показанных роликах, в зависимости от того, у кого какое воображение, у некоторых — больное», — заявила она.

Виктор Панкевич напомнил, что до подведения итогов голосования в комиссии разных уровней в Петербурге поступило лишь 170 обращений и 33 жалобы, в то время как в северной столице работали более 1 тыс. 900 участков, а авторами жалоб могли стать более 22 тыс. человек, среди которых наблюдатели, члены комиссий с совещательным голосом, представители партий и СМИ.

«Из 22 тысяч возможных авторов у нас 33 жалобы по «горячим следам», что называется. Конечно, потом, до 14 октября, мы получили уже 338 обращений, из них — 89 жалоб. То есть, и одна жалоба — это много, но все же их значительно меньше, чем в предыдущих кампаниях», — сказал глава ГИК.

При этом он заметил, что профессионализм и компетенция самих «жалобщиков» оставляет желать лучшего: в частности, в заявлениях указывались факты со ссылкой на видеозаписи, которые затем при просмотре роликов не подтверждались. «У нас было 36 заявлений о невыдаче копий протоколов. Мы обзвонили людей, у них нет претензий, им всё выдали. Мы спрашиваем, мол, зачем же вы подписали жалобу. Они отвечают, что их заставили в (партийном) штабе в обмен на зарплату», — сказал Панкевич.

Отметим, чаще всего камеры на участках были расположены на таком удалении от столов, где работали члены УИК, что представляется крайне затруднительным разобрать, какие именно манипуляции производятся с документами. Горизбирком продолжит просмотр видеороликов с участков по заявлению штаба Дмитриевой на следующих заседаниях рабочей группы.

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Напомним, в округе №217 на выборах в Госдуму победил единоросс Михаил Романов. «Партия роста» заявила, что победа кандидата от «Единой России» была обеспечена за счет фальсификаций. В связи с этой ситуацией ЦИК обращался в Генпрокуратуру с просьбой проверить ход прошедших выборов в Петербурге, но надзорное ведомство серьезных нарушений не нашло. Тогда Дмитриева сообщила, что обратиться в Центральную избирательную комиссию с требованием отменить результаты выборов в думском округе №217.