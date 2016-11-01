Екатеринбург, 1 ноября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Идея закона о российской нации, регулирующего межэтнические отношения — это попытка ответить на геополитические вызовы, существующие перед Россией, которая при этом может оказаться безуспешной. Такое мнение высказали уральские политики и общественники об инициативе, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным на заседании совета по делам национальностей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению свердловского политика Евгения Артюха, закон о российской нации вряд ли является попыткой конституировать некую возникшую этническую общность, как качественное явление, которая при всем различии культурных, исторических особенностях народов, населяющих Россию, при этом, представляет нечто единое и целое. Он считает, что закон о «российской нации» даст правовые понятия, в рамках которых будет дано обобщающее определение всех народов, проживающих на территории современной России.

«Первая аналогия, которая приходит в голову — это советский народ как некая новая общность. Хрущев в 1961 году на XXII съезде КПСС в своем докладе определил, что в СССР сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющих общие характерные черты, — советский народ. Тогда такое определение имело сугубо идеологическое обоснование, подразумевая, что советский народ имеет общую идеологическую, экономическую, социальную базу, его объединяет единое мировоззрение и соответствующая классовая структура общества. История показывает, что народы и нации не появляются принятием законов, а формируются в ходе длительной исторической эволюции. Принятие закона и название всех россиянами вряд ли приведет к утрате своей идентичности татар, якутов, евреев, чукчей, как и самих русских. Это не нужно, да и невозможно», — сообщил политик.

Он отметил, что подобный закон будет преследовать идеологические и патриотические цели, но предостерёг от соблазна консолидировать нацию «юридическими механизмами», и напомнил, что единство народа складывается из общих целей, задач и единства исторической судьбы.

«Возникает вопрос, зачем тогда нужно принимать специальный закон о российской нации? Скорее всего, в идеологических и патриотических целях. Цели благородные, но не нужно забывать, что обозначение в свое время такой исторической общности как советский народ, тем не менее, не помешало развалить советский союз и разобщить этот народ по разным 15 государствам. При этом сам советский народ как общность на референдуме относительно сохранения союза высказался за, что, тем не менее, не помешало политикам упразднить и государство, и эту общность — советский народ. То есть, по сути, мы сегодня наблюдаем очередную попытку консолидировать нацию юридическими механизмами, через принятие закона, что, наверное, будет иметь какое то значение для укрепления государства, но, что без реальных экономических и социальных преобразований в стране, рискует обратиться очередным пшиком и попыткой властей построить граждан под новыми старыми знаменами. По большому счету такие меры вряд ли будут иметь большой успех, так как народ и нация складываются как общность в рамках единой исторической судьбы, когда все жители страны независимо от их социального статуса, национальности, имущественного положения заинтересованы в укреплении своего государства, стремятся к его процветанию. Одним законом этого добиться нельзя», — считает Евгений Артюх.

«Рассматривая подобную инициативу, необходимо помнить о внешнеполитической ситуации», — считает активист регионального общественного движения «Суть времени» Алексей Банников.

«Сегодня основной конфликт в мире — это конфликт между глобальным государством, претендующим на тотальное господство и национальными государствами, отстаивающими право на развитие и свой суверенитет. Международные глобальные финансовые элиты, которые имеют американскую прописку, прилагают все усилия, чтобы разрушить все существующие в мире национальные государства. События на Ближнем Востоке и Северной Африке, вся эта так называемая «арабская весна» была организована с единственной целью — уничтожить там светские национальные режимы и привести к власти радикалов-исламистов. Вышло так, что Россия встала в авангарде национально-буржуазных государств, которые хотят развиваться, а не скатываться в архаику и намерены отстаивать свой суверенитет до конца», — считает общественник.

Тем не менее, время национально-буржуазных государств уходит, и они не в силах долго противостоять натиску глобального государства, которое подрывает национальные устои не столько военным путём или через экспорт цветных переворотов, сколько изнутри, считает Алексей Банников.

«Война с национальными государствами ведётся по всем направлениям. Атаке подвергаются культурные, социальные и даже правовые основы, через принятие и навязывание международных актов, имеющих приоритет над национальными законами и разрушающие правовые основы национальных государств. Так, например, одна из констант национального буржуазного государства — институт семьи, подвергается жесточайшей агрессии, которая выражена через насаждение ювенальной юстиции, развращение молодёжи через секспросвет, и пропаганде нетрадиционных сексуальных ориентаций, посредством активизации и поддержки ЛГБТ сообществ и их мероприятий», — убеждён общественник.

В этих условиях, по его мнению, попытка законодательно закрепить межнациональные отношения внутри страны законом о российской нации хоть и выглядит логичной, но является запоздалой, будет малоэффективной и совершенно недостаточной.

«Классическое буржуазное национальное государство строится на незыблемости границ, языковой, культурной и исторической общности населяющих страну народов. Всё это не только есть в сегодняшней России, но и было в Советском Союзе, однако это не спасло его от развала. Главный фундамент СССР, который позволил создать великую державу и одержать победу в Великой Отечественной войне — это идеологическая общность народов, населявших страну. Тогда это было построение самого справедливого государства, которое давало каждому гражданину возможности для реализации потенциала всех своих возможностей. Именно на этих принципах в Советском Союзе была сформирована уникальная наднациональная общность — советский народ. Однако при Хрущёве эти идеалы были подменены похлёбкой в виде «потребления молока и мяса на душу населения», что предопределило крах СССР и уход с исторической авансцены советского человека. Вот почему разговор о российской нации сегодня неактуален. В каком-то смысле она уже и так существует, но преодолеть глобальные вызовы сможет только наднациональная общность, скреплённая универсальными, в нашем случае прогрессивными и гуманистическими идеями (в противовес антигуманным идеям глобального государства), которые могут поднять на свой флаг любые нации и любые конфессии. Только так Россия сможет сцементировать населяющие нашу страну народы и стать привлекательной для наших ближайших соседей. И у нашего народа есть для этого драйв, потенциал и исторический опыт и только русский народ на данный момент и может решить эту историческую сверхзадачу. И для этого он должен проснуться и осознать свою историческую судьбу и предназначение. А вот создать наднациональную общность законами и указами невозможно», — резюмировал Алексей Банников.