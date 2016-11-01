Чебоксары, 1 ноября, 2016, 17:46 — ИА Регнум. Пустующие залы и неэффективно использующиеся спортивные сооружения выявила масштабная выездная проверка в Чувашии, инициированная региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ). В ходе проверок «фронтовики» убедились в том, что в большинстве спортивных школ не соблюдалось расписание, при этом доходило до удивительного: в одной из спортшкол число реально занимающихся было меньше в 8 раз, а в двух спортивных объектах учащихся не было вообще. Выявленные в Чувашии факты «подтвердили сомнения, возникшие при предварительном анализе статистики по развитию массового спорта и физкультуры в регионах Поволжья», сообщили ИА REGNUM в чувашском отделении ОНФ.

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В течение октября 2016 года активисты и эксперты Народного фронта провели масштабную проверку эффективности работы спортивных школ в районах и районных центрах Чувашии. Основные критерии — соответствие проводимых занятий расписанию, степень наполняемости групп, возраст спортсменов, принципы оформления учебной документации. При проверках было выявлено, что в большинстве спортивных объектов не соблюдалось установленное расписание. В частности, в ДЮСШ им. Воронкова в Канаше во время инспекции из 270 спортсменов-учащихся, которые должны были заниматься здесь согласно расписанию, занимались всего 34 человека. «Администрация объяснила этот факт тем, что в данный период вместо тренировок ребята принимали участие в муниципальном спортивно-массовом мероприятии, что не было отражено в учебном расписании», — говорят «фронтовики».

В ДЮСШ им. Г. Н. Смирнова в деревне Большие Бикшихи Канашского района эксперты не нашли «ни одного из 125 ребят, которые должны были заниматься здесь, отсутствовали тренеры». «Представителей ОНФ успела лишь встретить заместитель директора по учебно-методической работе, которая закрывала дверь спортшколы и не смогла найти объяснение отсутствию учебно-тренировочных занятий», — отмечают в ОНФ.

Похожая ситуация была в канашском селе Шихазаны: в ФОК «Импульс» в вечерние часы «присутствовали лишь руководители спортивного сооружения, сообщившие, что учащиеся уже покинули помещение, хотя по расписанию в это время должны были проводиться тренировки».

«В подавляющем большинстве случаев мы столкнулись ещё и с тем, что к тренировкам допускаются дети, не достигшие минимального возраста зачисления в спортивные школы. Так, вольной борьбой можно заниматься лишь с 10 лет, а в ДЮСШ Канашского и Вурнарского районов на коврах были преимущественно дети 7−8 лет. Такие же требования существуют и в отношении бокса, однако в спортшколах Вурнарского и Шумерлинского районов учащиеся не достигли установленного возраста. Многие тренеры и руководство спортшкол в погоне за количеством закрывают глаза на данные нормативы, не принимая во внимание, что в ходе ранних тренировок несформировавшемуся организму ребенка может быть нанесен большой ущерб», — приводят в ОНФ комментарий члена регионального штаба ОНФ в Чувашии, вице-президента Всероссийской федерации самбо Евгения Селиванова.

Кроме того, во многих группах занимаются разновозрастные спортсмены-учащиеся, что идет вразрез с принятыми стандартами обучения. Помимо этого, представители ОНФ также обращают внимание на неэффективно использующиеся сооружения. Так, футбольный стадион ДЮСШ в Шумерле во время приезда экспертов ОНФ не использовался, хотя, «по словам директора данного заведения, на содержание и уход за полем с искусственным покрытием тратятся значительные ресурсы». По данным «фронтовиков», простаивает и дорогостоящий крытый ледовый каток в Вурнарах: в день инспекции этим сооружением воспользовались всего два десятка ребят.

Предварительные итоги мониторинга были озвучены на расширенной коллегии Минспорта Чувашии. «Мониторинг работы спортивных школ в районах Чувашии показал, что заявленное количество занимающихся в Чувашии спортсменов не соответствует действительности, а в целом в данной сфере есть немало проблем: фальсификация данных о числе спортсменов-учащихся, неэффективное функционирование спортивных сооружений, отсутствие контроля со стороны муниципалитетов за деятельностью ДЮСШ. Ситуацию необходимо кардинально менять и привлекать детей и молодежь к спорту не на словах, а на деле», — приводят в чувашском отделении ОНФ комментарий Евгения Селиванова.

Член выездной комиссии ОНФ Владислав Солдатов констатирует, что в ходе посещений объектов «мёртвые души были везде». «В ходе выездных проверок, в которых я участвовал в составе комиссии, мёртвые души мы обнаружили во всех спортивных школах. В частности в Шумерле и Шумерлинском районе число реально занимающихся не совпадало с заявленным расписанием, при этом разница порой была в разы. Это говорит как минимум об отсутствии должного контроля со стороны руководства спортшкол и региональных властей. Кроме того, возникают вопросы в отношении должностных лиц: кто занимается «приписками» в Чувашии, и кто это позволяет, с чьей подачи это происходит? В республике на бумаге — большой процент жителей занимается спортом и физкультурой, в реальности же перед нами предстала удручающая картина. В этой сфере надо наводить порядок», — отметил Владислав Солдатов.

По данным Минспорта Чувашии, в 2008—2015 годы в республике построено и реконструировано около 60 объектов спорта, на эти цели направлено свыше 6 млрд рублей. «Результатом принимаемых мер по развитию спортивной инфраструктуры стал динамичный рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 39,2%, это четвертый результат среди субъектов РФ (в среднем в РФ — 31,9%, в ПФО — 33,4%)», — заявляют региональные власти. Напомним, в 2015 году в Чувашии этот показатель составил 37,4%, в 2014 году — 35,9%.

Состояние массового спорта и развития физической культуры активисты ОНФ обсудят на региональной конференции 11 ноября. По итогам обсуждения будут подготовлены общественные предложения, ориентированные на недопущение фальсификации отчетности о количестве жителей Чувашии, занимающихся спортом, повышение доступности и эффективности работы спортивных сооружений республики. Эти предложения будут направлены главе Чувашской Республики, а их реализацию Общероссийский народный фронт возьмёт под свой контроль.